In campo per il riscatto C’è il derby della Valdelsa

La quintultima giornata del girone A di Eccellenza si apre con il derby Certaldo-Montespertoli, in programma questo pomeriggio alle 14.30 al Comunale di Certaldo. La gara si gioca in anticipo su richiesta dei viola valdelsani per preparare al meglio il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Le due compagini sono separate in classifica da 6 punti in favore dei padroni di casa, che all’andata caddero però per 2-0. Entrambe devo riscattare la sconfitta dello scorso week-end. Il Certaldo, oltre allo squalificato Bernardini, molto probabilmente dovrà continuare a fare a meno anche degli infortunati Salvadori e Pagliai. Impegnate domani pomeriggio alla stessa ora, invece, sia Castelfiorentino che Fucecchio.

Dopo l’amaro ko interno contro la Pontebuggianese, i gialloblù valdelsani saranno di scena al Masini di Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli, terza forza del campionato. All’andata la squadra di Cristiani, che dovrà ancora fare a meno dello dell’infortunato Giani, ebbe la meglio con un netto 3-0, ma tra le mura amiche i ‘conciari’ sono il team che ha fatto più punti di tutti insieme alla capolista Cenaia. Il Fucecchio, che all’andata espugnò 2-0 il campo labronico, riceve invece la Pro Livorno Sorgenti con un doppio obiettivo: ritrovare quella vittoria che al Corsini manca ormai da oltre 4 mesi e portare a casa i punti decisivi per la matematica salvezza. Nelle fila dei bianconeri mancherà lo squalificato Nardi.

Si.Ci.