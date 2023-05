Il Santa Maria ko, fatali cinque minuti di gara

Santa Maria

Florence

SANTA MARIA: Lelli, Dabo, Bagnoli, Salvadori (55’ Batistoni), Orsi, Mori (15’ Grasso), Garofalo, Nardini, Terramoto (60’ Cerboni), Carraro, Serino (70’ Benelli, 85’ Marcelli). A disp. Benvenuti, Tofanari, Cenci, Mazzanti. All. Tamburini.

FLORENCE: Ceccherini, Della Morte, Galieti, Siena Gia., Cambi, Malevolti, Rossi, Masini, Gambacciani (60’ Berti), Gasparini, Guerrini. A disp. Mugnai, Arrach, Onsihuay Ramos, Siena Gio., Camigliano, Plavci, Gamuzza, Di Michele. All. Cambini.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Reti: 35’ Cambi, 40’ Gambacciani.

EMPOLI – Amaro epilogo di stagione per il Santa Maria, che dopo dieci campionati di fila in 2ª Categoria retrocede nel torneo provinciale di Terza. Fatali ai gialloblù empolesi i cinque minuti dal 35’ al 40’ del play-out casalingo contro la Florence. Grazie al miglior piazzamento al termine della regular season i ragazzi di mister Tamburini avevano a disposizione due risultati su tre e l’avvio di match sembrava loro favorevole. Al 20’, infatti, Serino viene atterrato in area e l’arbitro concede il rigore ma bomber Carraro si fa ipnotizzare da Ceccherini che respinge. Dal possibile vantaggio si arriva così al micidiale uno-due che indirizza inevitabilmente la contesa: prima Cambi insacca di piatto appostato sul secondo palo sugli sviluppi di una punizione laterale e poi Gambacciani raddoppia con un pallonetto su Lelli in uscita dopo un rilancio della difesa ospite. A questo punto il Santa Maria deve quanto meno pareggiare per allungare la gara ai supplementari e spinge forte fin dalle prime battute della ripresa: al 5’ Carraro salta anche il portiere, ma un difensore è provvidenziale nel respingere proprio sulla linea. Per il resto del match la gara si sviluppa costantemente nella metà campo della Florence, ma senza che il Santa Maria riesca a creare particolari pericoli dalle parti di Ceccherini.

