Il Montelupo si piega alla capolista

Audax Rufina

2

Montelupo

0

AUDA RUFINA: Valoriani, Sequi, Ballini, Maccari, Falcini, Galantini, Bachi, Falugiani, Di Vico, Tanini, Castri. All. Diotaiuti.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Granato, Bianchini, Corsinovi (50’ Beconcini), Buzzi (70’ Garunja), Gueye (85’ Seghetti), Brogi, Anedda, Ndaw (75’ Gori), Potogu (50’ Leoncini). All. Lucchesi.

Arbitro: Biagi di Pisa.

Reti: 43’ Di Vico, 47’ Bachi.

RUFINA – Niente impresa per il Montelupo nella tana della capolista.

I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco e costringono nella propria metà campo, che anche per scelta avevano deciso di tenere basso il proprio baricentro. Il team di Lucchesi non riesce mai a ripartire e al 43’ incassa il vantaggio locale con Di Vico. Pessimo poi l’approccio al 2° tempo con l’immediato raddoppio della Rufina ad opera di Bachi. Nel resto della ripresa il Montelupo ha maggior padronanza del palleggio, ma senza creare reali pericoli dalle parti di Valoriani.