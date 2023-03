Il Certaldo ha un appuntamento con la storia

Nuovo appuntamento con la storia oggi per il Certaldo. Alle 14.30 a San Casciano, infatti, i viola valdelsani ricevono il Valdichienti Ponte per entrare tra le prime quattro migliori squadre italiane dell’Eccellenza. Non si gioca a Certaldo sia per l’indisponibilità del sussidiario sia per le non perfette condizioni nemmeno del manto erboso dell’impianto principale. In questo quarto di finale di ritorno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza le due compagini partono in perfetto equilibrio dopo l’1-1 maturato all’andata nelle Marche. Entrambe le formazioni arrivano a questo confronto diretto dopo il pari a reti bianche nell’ultimo turno dei rispettivi campionati con i viola valdelsani che si avvicinano alla salvezza matematica con un più che onorevole quinto posto, mentre il Valdichienti Ponte è uscito dalla zona play-out, adesso distante 8 lunghezze, per puntare con decisione quella play-off, lontana solo 3 punti. Rispetto alla gara di andata mister Ramerini recupera per la difesa capitan Pampalone, ma perde nello stesso reparto Razzanelli, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata 15 giorni fa.

In dubbio anche la presenza dell’esperto centrale Salvadori e del giovane ‘canterano’ Pagliai, entrambi alle prese con i postumi di un infortunio. Nelle fila ospiti mancherà invece il centrocampista classe 2001 Mazzieri, anche lui squalificato per una giornata per somma di ammonizioni. "Il Valdichienti Ponte è una squadra forte, molto tecnica e che ha molte similitudini con noi – ha commentato alla vigilia della gara mister Ramerini ai canali ufficiali della società – Si tratta di una compagine organizzata che gioca bene a calcio. Risultato positivo all’andata? Siamo una squadra che ha una identità ben definita, e quindi con chiunque giochiamo, anche contro squadre forti come il Valdichienti, non possiamo snaturarci. Da due anni abbiamo iniziato questo percorso e andremo avanti su questa strada – conclude il tecnico viola – siamo consapevoli delle difficoltà di questo match, ma penso che anche per loro, non sarà una passeggiata".

Ricordiamo che in caso di ulteriore 1-1 si procederà alla disputa dei tempi supplementari ed eventualmente all’esecuzione dei calci di rigore. Un pareggio con più di una rete ciascuno qualificherebbe invece i marchigiani per il maggior numero di gol segnati in trasferta, mentre bomber Baccini e compagni passeranno il turno anche con lo 0-0, forti del gol segnato lo scorso 8 marzo al Villa San Filippo.

Simone Cioni