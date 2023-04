Il Castelfiorentino United si separa da Cristiani La nuova linea societaria alla base della scelta

Enrico Cristiani non sarà più l’allenatore del Castelfiorentino United. La decisione della società è stata comunicata ieri al tecnico e poi ufficializzata con un comunicato stampa. I motivi non sono legati ai risultati visto che grazie a uno strepitoso girone di ritorno (solo la promossa Cenaia ha fatto più punti) i gialloblù hanno chiuso al 5° posto rimanendo fuori dai play-off solo per la ‘forbice’, ma sarebbero dovute a dei fattori organizzativi e a una nuova linea societaria. Il club si è infatti sobbarcato l’onore finanziario per il rifacimento del campo sussidiario con un manto sintetico (lavori al via a giugno) e con il nuovo organigramma, dopo la fusione con il Cambiano United, la nuova società non ha mai nascosto la propria attenzione per il settore giovanile. Da qui la sensazione che il tecnico della Juniores Nico Scardigli, già secondo di Cristiani in questa stagione, sia uno dei principali candidati alla panchina. "Ciò non vuol dire che ci ridimensioniamo – rassicura il ds Andrea Pucci – gli obiettivi restano gli stessi, semplicemente dovranno essere perseguiti seguendo altre strade". Lasciano anche i componenti del suo staff, Marco Masoni ed Enrico Colzi.

Si.Ci.