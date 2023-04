I Flying Donkyes perdono il derby

Derby di ritorno amarissimo per l’Hockey Empoli. Dopo 6 vittorie consecutive, infatti, i "Flying Donkeys" sono caduti 7-2 a Viareggio confermandosi comunque leader del girone D di serie C di hockey in line. I Bad Boars versiliesi hanno mostrato più grinta, ma soprattutto ritmo e precisione, e non hanno perdonato nessuno dei numerosi errori dei biancazzurri. In un primo tempo di studio Viareggio riesce ad arrivare all’intervallo in vantaggio di due reti grazie ai centri di Sanna e Gianfranchi. Nella ripresa Empoli torna in campo più determinato e, dopo aver incassato il terzo gol ancora ad opera di Bellé, riesce ad accorciare le distanze con Matteo Carboncini. I "ciuchini volanti" continuano a spingere, ma vengono punti dal 4-1 di Bacci, mentre poco dopo è Milcik a suonare ancora la carica per i ragazzi di coach Stefano Carboncini. Nel finale, però, Viareggio dilaga fino al 7-2 finale. Fra le note positive empolesi la prestazione dei giovani esordienti Emanuele Bagni, portiere under 18 e di Dario Giorgetti ed Elia Bertini, entrambi Under 16. Questa, quindi, la nuova classifica: Empoli 16; San Benedetto del Tronto e Campomarino 11; Viareggio 10; Civitavecchia 3. Nell’ultima giornata odierna, quindi, gli empolesi dovranno battere il fanalino di coda Civitavecchia (fischio d’inizio alle 17 in terra laziale) per restare al comando in vista della final-eight promozione, dato che vincendo il doppio confronto con Viareggio i Pattinatori Sambenedettesi potrebbero scavalcare i "Flying Donkeys" qualora quest’ultimi dovessero perdere a Civitavecchia.