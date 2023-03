I Berserker inaugurano la seconda fase di Serie C A Case Nuove arrivano i Titani Viareggio

Prende il via questo pomeriggio la seconda fase della stagione di serie C per i Berserker, espressione della fusione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli. La squadra di mister Firenzani riceve infatti alle ore 14.30 al campo sportivo di Case Nuove a Gambassi Terme i Titani Viareggio. I versiliesi hanno chiuso al quarto posto la prima fase di campionato, dominata dai Berserker. Capitan Massimiliano Goretti e compagni hanno infatti chiuso al comando il primo girone grazie al successo per 23-12 contro Lucca, nell’ultima giornata.

Una partita molto combattuta, in cui i Berserker hanno saputo rimontare già nel primo tempo lo svantaggio di due mete, grazie al calcio piazzato di Tomasulo e alla marcatura di Goretti su assist del mediano di mischia Niccolini.

Esemplare invece, da parte dei Berserker, la ripresa in cui si mostrano sicuri in difesa e cinici in attacco. A chiudere il conto ci pensano la solita precisione di Tomasulo sui calci piazzati e altre due mete di Goretti, sempre in collaborazione con Niccolini. Adesso, quindi, via alla seconda fase che mette in palio la Coppa Toscana