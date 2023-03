Empoli-Udinese 0-1, altro passo falso al "Castellani"

Empoli, 11 marzo 2023 – L’Empoli conferma di essere in fase calante: al “Castellani” passa l’Udinese di misura (1-0). Terza sconfitta consecutiva per la squadra allenata da Zanetti. Tante assenze tra gli azzurri, da Cambiaghi a Destro sino a Piccoli; fra i friulani, Deulofeu ed Ebosse. Fuori anche Vicario, preservato per la prossima gara contro l’Atalanta. Buon avvio dei toscani: al 2’ Marin ci prova su calcio piazzato dai 20 metri, ma il pallone viene deviato in angolo. Al 22’ un corner dell’Udinese allarma Perisan, che esce a farfalle: buon per lui e l’Empoli che non succeda nulla. Al 24’ grossa opportunità per gli ospiti: Udogie va alla conclusione all’interno dell’area, Parisi salva la sua squadra respingendo la sfera sulla linea.

Alla mezz’ora cross dalla trequarti di Lovric, colpo di testa di Becao con la palla che finisce sul fondo. Al 34’ Success stacca di testa nei sedici metri, ma non indirizza bene il pallone, che termina fuori. Al 40’, punizione di Marin sulla trequarti sinistra, incornata di Satriano, bella respinta di Silvestri, con Caputo che fallisce il tap-in. Sul capovolgimento di fronte, tenta Success, ma il cuoio è deviato in angolo dalla difesa empolese. Inizio di ripresa con l’Udinese ancora propositiva.

Al 9’ il vantaggio dei bianconeri: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, salta a centro area Becao, che colpisce di testa: palla deviata da Luperto alle spalle di Perisan. Buona la reazione dei padroni di casa. Al 16’, direttamente da calcio piazzato, Marin costringe Silvestri a mettere in corner. Al 19’ bel mancino di Baldanzi dai 22 metri: la palla finisce di poco a lato. Pochi secondi più tardi, ci prova, senza fortuna, Luperto. Al 29’ percussione di Baldanzi che avanza e calcia dal limite: Silvestri non si fa sorprendere. Al 34’ Perisan è bravo a respingere la conclusione ravvicinata di Udogie. Finisce con i friulani che ritrovano il successo, mentre all’Empoli non resta che leccarsi le ferite.



TABELLINO



EMPOLI – UDINESE 0-1



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic (45’ st Nabian), Ismajli, Luperto, Parisi (27’ st Cacace); Akpa Akpro, Marin (27’ st Pjaca), Bandinelli (4’ st Fazzini); Baldanzi (45’ st Grassi); Caputo, Satriano.

A disposizione: Ujkani, Stublijar, Walukiewicz, De Winter, Ebuehi, Tonelli, Henderson, Degli Innocenti, Haas, Vignato.

Allenatore: Zanetti.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehzibue (32’ st Ebosele), Pereyra (41’ st Samardizic), Walace, Lovric (30’ st Arslan), Udogie; Beto, Success (41’ st Thauvin).

A disposizione: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Pafundi.

Allenatore: Sottil.



ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.



MARCATORE: 9’ st Becao.



NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Bijol, Luperto, Becao, Beto, Lovric, Fazzini. Angoli: 11-5. Recupero: 3’, 6’.