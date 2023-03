Empoli, tre ori nazionali "Un risultato storico"

Una chiusura di stagione cross e indoor all’insegna del tricolore per la Toscana Atletica Empoli ’Nissan Brogi & Collitorti’, che ha scritto una nuova pagina della sua già gloriosa storia. Non era infatti mai successo che il sodalizio empolese conquistasse ben 3 titoli nazionali, tutti al femminile, nel giro di pochi giorni. Il primo successo è firmato da Stefania Dallasta, capace di trionfare ad Ancona nei 1500 metri Master Categoria SF35 correndo con l’ottimo tempo di 4’53’’97. La seconda a laurearsi campionessa italiana è stata Giulia Bernini, ai campionati italiani di cross a Gubbio. L’atleta della Toscana Atletica Empoli ha infatti corso i 4 km con l’ottimo tempo di 14’57’’, staccando tutte le avversarie e dimostrando ancora una volta tutto il suo valore.

Infine, l’ultima a salire sul gradino più alto del podio in una competizione a carattere nazionale è stata Ginevra Drovandi, che a Padova nella categoria allieve tra le prove multiple ha ottenuto ben 3611 punti nel Pentathlon (cinque prove), staccato di quasi 100 lunghezze la seconda classificata. A Gubbio, nei campionati italiani di cross, va registrata anche l’ottima prova di Greta Settino tra le promesse, giunta quarta a pochissima distanza dal podio. Risultati, quelli della trasferta umbra, che tutti insieme hanno contribuito al raggiungimento del 3° posto nazionale a livello societario nella combinata Allieve-Juniores-PromesseSeniores. Traguardo mai raggiunto prima dal club biancazzurro.

"Vincere tre titoli italiani in tre località diverse, in così pochi giorni, è un risultato incredibile, che di certo ha reso lo scorso fine settimana storico per la nostra società – commenta il presidente della Toscana Atletica Empoli, Claudio Marchetti – E’ davvero una bella soddisfazione quando i grandi sforzi dei nostri atleti e allenatori, che ogni giorno si allenano con passione, impegno e dedizione, vengono ripagati. Continuiamo così e saranno ancora tante le soddisfazioni che riusciremo a toglierci".