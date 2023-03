Ecco il Criterium Industria Artigianato

Sul circuito della zona industriale di Montelupo Fiorentino è in programma oggi il secondo Criterium Industria Artigianato riservato ai dilettanti élite e under 23, organizzato dal Team Zero Zero Iki Sport dei fratelli Bigalli, che aprono le iscrizioni con la propria formazione guidata dal direttore sportivo Alfredo Luddi. Partenza ed arrivo su via del Lavoro con un anello interamente pianeggiante di 2,500 chilometri da ripetere 40 volte per complessivi cento chilometri. L’anno scorso vinse in volata il velocista veneto Alberto Bruttomesso della Zalf. La partenza della gara è prevista alle 14,30.

Intanto la società Zero Zero Iki Sport cresce e aggiunge alla sua denominazione anche la sigla Parkpre in omaggio alla bici con le quali gareggia. Un altro passo in avanti in quanto oltre alla squadra dilettanti guidata ancora da Alfredo Luddi, si aggiunge una formazione che svolgerà attività nel mountain bike oltre al gruppo dei cicloamatori. In tutto sono una cinquantina i tesserati della nuova stagione. La formazione dilettanti comprende 12 corridori: 7 i riconfermati tra cui il corridore di casa Bigalli e Demiri.