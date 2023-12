Eccellenza. Il Castelfiorentino è costretto a cedere

CASTELFIORENTINO

0

CAMAIORE

2

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova (68’ Nidiaci), Benvenuti (75’ Pieracci), Campatelli, Canali, Duranti (64’ Fall), Ercoli (69’ Bruni), Borri, Giani (58’ Viti), Boumarouan. A disposizione: Neri, Maltinti, Ballerini, Bartalucci. Allenatore: Nico Scardigli

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Amico, Da Pozzo, D Alessandro, Zambarda, Adami (55’ Ricci), Geraci, Biagini, Kthella. A disposizione: Barsaglini, Velani, Arnaldi, Anzillotti, Verona, Natali, Bianchi, Belluomini. All.: Pietro Cristiani

Arbitro: Stefan Octavian Zmau di Prato

Marcatori: 61’ Amico, 93’ Geraci

CASTELFIORENTINO - Il Castelfiorentino viene affondato per due reti a zero dal Camaiore che risolve le pratiche nell’arco del secondo tempo. La squadra di Scardigli ha giocato un buon calcio senza però riuscire a concludere a rete con efficacia le occasioni create e andando incontro ad un Camaiore ben più cinico che sfrutta al massimo la mole di gioco portando a casa tre punti importanti e fondamentali per il proseguo del campionato. Il primo tempo inizia con due buone occasioni per il Camaiore che sfiora subito il gol con Biagini sul quale interviene però un attento Lupi che devia la traiettoria del tiro.

Il Castelfiorentino si fa vedere al 27’ con Ercoli ma si fa trovare pronto Barsottini. La ripresa si apre sulla falsa riga della prima parte di gioco, due squadre attente che concedono rispettivamente poco e niente.

Al 61’ arriva l’episodio che sblocca la partita: è Amico che con un tiro al volo da fuori area insacca il pallone alle spalle di Lupi. Il Camaiore cerca di addormentare la gara con il Castelfiorentino alla ricerca invece del pareggio. I locali si spingono in avanti e al 93’ subiscono il contropiede micidiale degli ospiti che chiudono le pratiche con Geraci, bravo a finalizzare l’assist di Crecchi dalla destra.

