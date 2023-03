Ebuehi e Luperto i migliori, ma imperfetti

Rimpiazzare un giocatore come Vicario non è mai facile, ma la continuità, per un portiere, è fondamentale. E così la terza consecutiva di Samuele Perisan è stata probabilmente la sua miglior prestazione, anche a dispetto dei due gol presi. Tra i top della sfida di Bergamo c’è sicuramente lui: incolpevole sulle reti bergamasche, è stato protagonista di almeno un paio di interventi importanti nel finale per tenere a galla la squadra, anche se questo non è servito ad evitare la sconfitta. Un altro ad aver giocato una gara molto positiva è stato Akpa Akpro, che si conferma uno degli elementi più in forma dell’ultimo periodo. L’ivoriano è stato uno dei pochi, forse l’unico, a non perdere il duello fisico con il suo dirimpettaio, che nella fattispecie era Ederson. Ha disputato una buona prova sia in fase di non possesso che nelle rare occasioni in cui la squadra è riuscita a mettere la testa nella metà campo avversaria.

Da sottolineare poi un paio di prestazioni, quelle di Ebuehi e Luperto: entrambi hanno giocato bene, a tratti benissimo, specialmente quando il nigeriano si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto in occasione del gol del vantaggio. E però tutti e due, sul pareggio di De Roon, hanno probabilmente qualcosa da farsi perdonare: il terzino nel far partire il cross, il centrale nel non riuscire a leggere l’inserimento del mediano avversario. Ma non era facile e non si può parlare di veri e propri errori. Se invece andiamo a vedere prestazioni che non hanno del tutto convinto, in cima alla lista ci sono probabilmente gli attaccanti. Sia Caputo che Satriano non hanno avuto molte occasioni per mettersi in mostra, è vero, ma quando hanno potuto giocare il pallone nella metà campo avversaria non sempre sono stati incisivi.

Infine, Baldanzi: il fantasista è preso di mira, seguito, controllato a vista dagli avversari. Ci prova, si impegna, ma non è un momento facile. E comunque, in una gara sofferta, il cross da cui è nato il gol dell’1-0 è arrivato da lui.