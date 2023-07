Daniel Maldini sarà il primo volto nuovo L’attacco resta il reparto sotto la lente

di Tommaso Carmignani

Nomi – tanti – e trattative che vanno avanti senza sosta. Il primo volto nuovo, a meno di sorprese, dovrebbe essere quello di Daniel Maldini, per il quale Empoli e Milan hanno praticamente trovato l’accordo. I rossoneri si sono riservati il controriscatto e per Zanetti, che ha parlato a Sky Sport, si tratta di un innesto importante da affiancare a Fazzini sulla trequarti. Il resto delle operazioni, al momento, riguarda proprio il reparto avanzato, quello rimasto maggiormente sguarnito dopo l’addio di Cambiaghi. Due nomi giovani, uno dal Napoli e l’altro dalla Lazio: il primo è quello di Alessio Zerbin, il secondo è una novità e si chiama Matteo Cancellieri. L’Empoli lo conosce bene perché ai tempi del Verona ha già fatto male agli azzurri. Veloce, tecnico, gran sinistro e capacità di andare a rete. Sembra l’identikit di Tommaso Baldanzi e in effetti il rischio è che i due si somiglino parecchio, anche se in realtà potrebbero convivere se il talento castellano fosse schierato al centro del 4-2-3-1 con il laziale largo a destra. Possibile? Forse. L’ostacolo maggiore nella trattativa è rappresentato dalla volontà dei capitolini, che stanno cercando di utilizzarlo come pedina di scambio per altre trattative.

Dell’Empoli piacciono Fazzini e Parisi, ma se il primo non è in vendita – almeno non a prezzo di saldo – il secondo è un po’ l’oggetto misterioso del mercato in uscita di queste ore. Perché accanto alla Lazio e alla Juventus, le due società che lo seguono da diversi mesi che già in tempi non sospetti avevano avanzato delle richieste, si è mossa con forza anche la Fiorentina. I viola sono storicamente alla ricerca di un terzino sinistro che si sappia adattare al gioco di Italiano e nessuno in questo senso sembra poterlo fare meglio di Parisi. I rapporti tra i due club si sono interrotti lo scorso anno con il caso Zurkowski, ma fu proprio perché i viola chiesero l’esterno di Avellino in un momento storico in cui l’Empoli non poteva permettersi di venderlo. Lo scenario oggi è inevitabilmente cambiato e per questo si lavora ad una trattativa che potrebbe anche andare in porto. Le richieste del presidente Corsi sono chiare, si parla di almeno 10-12 milioni cash che non dovrebbero prevedere l’inserimento di contropartite.

È un’ottima base sulla quale lavorare e per questo le due società sono tornate a parlarsi. La sensazione, al netto delle parole di Corsi ("può fare anche il capitano l’anno prossimo") è che il destino di Parisi sia quello di essere ceduto, ma l’Empoli, che lo ha preso in Lega Pro e valorizzato all’ennesima potenza, vuole comunque monetizzare. Tornando invece agli affari in entrata, un colpo che potrebbe non perfezionarsi è quello che porta il nome di Michael Folorunsho: l’attaccante sta flirtando col Verona e stando alle ultime ci sono buone probabilità che l’affare vada in porto. Sul fronte portiere, invece, il nome in pole resta quello di Elia Caprile: l’Empoli chiede un aiuto al Napoli, che potrebbe prenderlo dal Bari e farlo crescere in azzurro prima di portarlo al Maradona. Possibile? Sì, ma c’è un’incognita legata ai tempi. La società di Corsi vorrebbe mettere a disposizione fin da subito un estremo difensore a Zanetti, ma anche la pista Cragno non sembra facilmente percorribile per problemi legati ai costi.