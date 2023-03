Computer Gross, traguardo vicino Il 4 Mori centra l’obiettivo play-off

A 80 minuti dalla fine della regular season praticamente definite le partecipanti ai quarti di finale per il titolo Uisp 2023-24. I successi su Piaggione Villanova e Scalese portano nel girone A Computer Gross e Le Cerbaie a un punto dalla qualificazione, con lo scontro diretto all’orizzonte. Allo stesso modo nel B al Castelfiorentino basterà un punto con uno Stabbia già certo dei play-out e al Vitolini battere La Serra ormai salva. La matematica tiene ancora in vita pure il Rosselli, che oltre a vincere dovrà però sperare in un passo falso delle rivali. In A2, superando di misura a domicilio il Massarella ed espugnando Malmantile, 4 Mori e Marcialla raggiungono ai play-off le già qualificate Sovigliana, Strettoio, Balconevisi e Valdorme. Le ultime 3 usciranno una dal girone D, con il Corniola favorito su Massarella e Casenuove Gambassi visto che basterà non perdere col San Pancrazio, e 2 dall’E dove all’Unione Valdelsa basterà un punto e al Casotti non fare peggio del Martignana. Ridotte al lumicino le speranze del Monterappoli.

Serie A1, girone A: Gs Allende-Boccaccio 6-3; Certaldo-Gavena 1-5; Scalese-Le Cerbaie 0-3; Fibbiana-Ferruzza 0-0; Computer Gross-Piaggione Villanova 1-0. Riposava: Castelnuovo. Classifica: Fibbiana e Ferruzza 32; Computer Gross 25; Le Cerbaie 24; Gavena 23; Castelnuovo 17; Scalese 16; Piaggione Villanova 15; Gs Allende 11; Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Stabbia-Limitese 2-1; Casa Culturale-Vitolini 1-0; La Serra-Cerreto Guidi 0-0; Castelfiorentino-Rosselli 2-1; Real Isola-Gs Sciano 7-1. Riposava: Bassa. Classifica: Casa Culturale 32; Real Isola 31; Castelfiorentino 27; Vitolini e Rosselli 26; Limitese 17; Bassa 15; La Serra 14; Stabbia 10; Cerreto Guidi 9; Gs Sciano 3.

Serie A2, girone C: Balconevisi-Real Pavo Furiati 1-1; Strettoio-Young Boys 3-0; Sovigliana-San Quirico 6-3; Lisera-Campagnola 2-3; Mastromarco-Ponte a Elsa 3-0 a tavolino. Riposava: Ortimino. Classifica: Sovigliana e Strettoio 30; Balconevisi 27; Mastromarco 21; Ponte a Elsa e Real Pavo Furiati 18; San Quirico 17; Lisera 15; Campagnola 13; Young Boys 3; Ortimino 1. Girone D: Casenuove Gambassi-Marcignana 4-0; Botteghe-Corniola 1-0; Valdorme-Molinese 0-1; Massarella-4 Mori 0-1; Vinci-Team Arcogas 2-1. Riposava: San Pancrazio. Classifica: 4 Mori 29; Valdorme 28; Corniola e Vinci 24; Massarella 23; Casenuove Gambassi 22; San Pancrazio 19; Molinese 15; Botteghe 13; Marcignana 7; Team Arcogas 6.

Girone E: Monterappoli-Unione Valdelsa 0-3; Casotti-Martignana 0-0; Brusciana-San Casciano 2-2; Malmantile United-Marcialla 0-3; Borgano-Spicchiese 1-1. Riposava: Pitti Shoes. Classifica: Marcialla e Unione Valdelsa 29; Casotti e Martignana 27; Monterappoli 26; Malmantile United 17; Pitti Shoes 14; Brusciana 13; Spicchiese 12; San Casciano e Borgano 8.