Chiamata in Nazionale per dieci azzurri

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Senza l’infortunio che sta mettendo fuori gioco Vicario sarebbero stati undici, ma il portiere azzurro, ancora alle prese con il fastidio alle costole e in forse anche per la gara contro il Lecce del prossimo 3 aprile, non ha potuto rispondere alla chiamata del ct Mancini per andare con la nazionale maggiore dell’Italia. Nonostante ciò, la schiera di giocatori azzurri impegnati con le rispettive selezioni in giro per l’Europa e per il mondo è nutrita. Si parla di dieci elementi della prima squadra, elementi che Zanetti ritroverà soltanto nei giorni immediatamente precedenti al confronto con i salentini. La prima volta di Tommaso Baldanzi in Under 21 fa il paio con la conferma di Fabiano Parisi: i due sono stati convocati dal ct Paolo Nicolato per le amichevoli con la Serbia (venerdì 24 marzo a Backa Topola alle 18) e l’Ucraina (lunedì 27 marzo allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria 20). Liberato Cacace è stato invece chiamato dalla nazionale neozelandese per la doppia amichevole contro la Cina in programma giovedì 24 marzo alle 19 locali, le 7 in Italia al Mt Smart Stadium di Auckland e domenica 26 marzo alle 16 locali, le 4 in Italia allo Sky Stadium di Wellington. Petar Stojanovic è stato poi convocato dalla nazionale slovena per le prime due partite di qualificazione agli Europei 2024 contro Kazakistan (giovedì 23 marzo alle 16 all’Astana Arena di Astana) e San Marino (domenica 26 marzo alle 18 allo Stadion Stožice di Lubiana). Si arriva quindi a Razvan Marin, convocato anch’egli dalla nazionale romena per le prime gare di qualificazione al Campionato Europeo 2024 contro Andorra (sabato 25 marzo alle 20.45 all’Estadi Nacional di Andorra) e Bielorussia (martedì 28 marzo alle 20.45 alla National Arena di Bucarest).

Koni De Winter andrà invece con Under 21 belga per le amichevole contro la Repubblica Ceca (venerdì 24 marzo alle 18 alla Pinatar Arena) e il Giappone (lunedì 27 marzo alle 19, sempre alla Pinatar Arena), mentre Samir Ujkani è stato convocato dalla nazionale kosovara per le prime gare di qualificazione al Campionato Europeo 2024 contro Israele (sabato 25 marzo alle 18 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv) e Andorra (martedì 28 marzo alle 20.45 allo Stadio Fadil Vokrri di Pristina). Infine Duccio Degli Innocenti, Jacopo Fazzini e Gabriele Guarino andranno con la Under 20 del tecnico Carmine Nunziata per le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni contro la Norvegia (giovedì 23 marzo alle 18 alla SR-Bank Arena di Stavanger) e la Germania (lunedì 27 marzo alle 15 allo stadio Lungobisenzio di Prato).