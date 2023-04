Basket Serie C

Non poteva esserci reazione migliore in C Gold per l’Abc Castelfiorentino dopo il ko di Agliana. Nel big-match della quartultima giornata contro Prato serviva la prestazione perfetta e così è stato. Il 78-52 finale in un Pala Betti caldissimo permette ai gialloblù di agganciare proprio i lanieri al terzo posto insieme a Legnaia (ribaltando pure il -6 dell’andata per un eventuale classifica avulsa), tenendo acceso quindi il sogno di promozione diretta. Autorità e intensità le chiavi di volta di una partita che i ragazzi di coach Angiolini hanno approcciato in maniera esemplare riuscendo a non abbassare mai il ritmo.

Questo il tabellino dell’Abc: Lazzeri C. 4, Lilli n.e., Pucci 22, Merlini n.e., Scali 13, Cantagalli 6, Nepi 9, Tavarez n.e., Cantini 2, Cicilano, Delli Carri 2, Belli 20. L’Abc tornerà in campo sabato alle 19 ad Arezzo. Netta sconfitta invece in C Silver per la Folgore Fucecchio, superata 78-61 a Pisa sul campo della capolista. Sconfitta che a 5 turni dalla fine pregiudica la corsa al primato, ora distante 4 punti. Avvio sprint degli universitari, capaci di portare in doppia cifra il proprio vantaggio già nel primo quarto, per poi arrivare all’intervallo lungo addirittura sul +22. Nel terzo tempino rabbiosa reazione fucecchiese, che vale il -6 (51-45) prima che Pisa chiuda sul 60-51.

Nell’ultima frazione la gara resta equilibrata fino al 64-58, poi un break di 9-0 del Cus Pisa manda di fatto i titoli di coda. Questo il tabellino biancoverde: Falchi n.e., Minocci n.e., Berni 25, Fantoni 9, Gazzarrini 3, Masotti, Orsini 13, Berti 3, Meucci 6, Chiti 2, Orsucci, Tessitori n.e. Dopo la sosta di Pasqua il team di Rastelli è attesa domenica 16 aprile a Prato.