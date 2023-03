Basket Serie B maschile

use empoli

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 3, Costa 1, Nwokoye 8, Casella 25, Giannone 4, Mazzoni 6, Cerchiaro 7, Marchioli n.e., Menichetti n.e., Baccetti, Antonini 7, Agbortabi. All. Valentino.

GENERAL CONTRACTOR JESI: Cicconi Massi 7, Filippini 23, Merletto 15, Varaschin 14, Marulli 7, Giulietti 2, Valentini 5, Ferraro 5, Calabrese 3, Konteh 2. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Di Pilato di Paderno Dugnano.

Parziali: 19-19; 26-40; 42-67.

EMPOLI –Amaro ritorno in un Pala Sammonta gremito per l’Use che, 42 giorni dopo l’impresa contro la Bakery Piacenza, si arrende nettamente a Jesi. Un deciso passo indietro dunque per i ragazzi di coach Valentino, rispetto alle ultime ottime prestazione, al cospetto di squadre di alta classifica. Prova incolore per i biancorossi, i quali di fatto reggono solo i primi dieci minuti, salvo poi mollare dopo il 7-21 della seconda frazione. Peccato perché la gara era cominciato su buoni ritmi da entrambe le compagini, che giocano a viso aperto. Alla tripla di Casella replicano Ferraro e Filippini ma subito Cerchiaro impatta a quota 6. C’è spazio per uno spettacolare contropiede di Giannone innescato da Costa (11-10). Mazzoni entra e mette 7 punti consecutivi tanto che al 10’ il punteggio è 19-19.

In avvio di secondo tempino, però, i marchigiani alzano il ritmo, guidati da un Filippini dominante nel pitturato, e piazzano un break di 2-10. Cerchiaro, dopo l’inevitabile timeout, mette un 4-0 ma subito un’altra legnata da 0-9 che vale il 25-37. Merletto, intanto, segna la sua terza tripla su altrettanti tentativi mandando le squadre al riposo sul 26-40. Al ritorno in campo la Computer Gross di punti ne subirà ben 27 in dieci minuti, segno che le falle viste fino a quel punto diventano vere e proprie voragini. Due triple di Marulli e Calabrese valgono il 29-46 ed il più 20 arriva proprio col punto numero 20 del solito Filippini (32-52. Sul 32-54 arriva un timeout biancorosso a cui segue una tripla di Antonini, ma ormai la barca è in balia di Jesi che mette un altro 0-5 e, col 42-67 del 30’, si guadagna un ultimo tempino semplicemente da gestire. Qui il vantaggio tocca anche il +29, fino a che non si arriva al 61-83 finale.