L’Atletica Vinci festeggia 49 anni

Vinci, 7 dicembre 2024 – Una serata carica di emozioni e di orgoglio ha illuminato il 49° anniversario dell’Asd Atletica Vinci, un traguardo che pochi sodalizi sportivi possono vantare. Quasi mezzo secolo di storia, amicizia e passione, celebrato con la gioia di un’intera comunità che ha saputo mantenere viva una tradizione di successi e valori condivisi. In un’atmosfera calorosa e carica di significato, il momento clou è stato l’intervento di Marco Rovai, che ha saputo trasformare gli auguri in una riflessione profonda sull’importanza dell’amicizia come collante di un gruppo vincente. Le sue parole hanno toccato il cuore di tutti i presenti, ricordando che dietro ogni medaglia e ogni traguardo c’è un cammino fatto di sostegno reciproco.

Emblematica la foto di gruppo che ha riunito tutti i presidenti della società davanti al simbolo sociale, l’iconico "Uomo di Vitruvio", a rappresentare l’ingegno di Leonardo e la perfetta armonia di corpo e spirito, principi che guidano ogni passo dell’Atletica Vinci. Con grande entusiasmo, il presidente Antonio Iebba ha delineato i progetti per il futuro: ambiziosi sì, ma sempre radicati nell’umiltà e nella tenacia che hanno reso unico questo sodalizio. "Guardiamo avanti con determinazione, consapevoli della nostra storia e della forza della nostra squadra," ha dichiarato. La serata, dunque, non è stata solo una festa, ma anche un momento di orgoglio collettivo e di lancio verso nuovi traguardi. L’Asd Atletica Vinci non spegne semplicemente 49 candeline: le trasforma in una luce guida per il futuro, con lo stesso spirito che da sempre la porta ai vertici delle classifiche regionali.