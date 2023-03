Al via l’avventura dell’Under 18 Esordio con il Westchester United

Saranno gli statunitensi del Westchester United a tenere a battesimo l’Under 18 di Davide Moro nella 73ª edizione della Viareggio Cup. La gara, valida come 1ª giornata del girone 3, è infatti in programma questo pomeriggio alle 15 proprio sul sintetico del centro sportivo di Monteboro. Palcoscenico dove sabato scorso i giovani azzurri si sono dovuti arrendere 4-2 alla Lazio, seconda forza del loro campionato di categoria. Le reti di Crasta e Brugognone non sono bastate all’Empoli per portare a casa un risultato positivo. Una sconfitta, la sesta stagionale, che lascia comunque i piccoli azzurri al 5° posto insieme al Sassuolo con 31 punti.

Ecco dunque che l’incontro di questo pomeriggio diventa importante non solo per partire con il piede giusto nella prestigiosa manifestazione giovanile versiliese, ma anche per riscattare subito questa battuta d’arresto. L’ultima volta il Westchester United ha partecipato all’edizione del 2019, in cui rimedio tre sconfitte in altrettante partite subendo ben 11 reti. Un avversario che, quindi, sulla carta non dovrebbe essere particolarmente ostico per Tommaso Bocci e compagni. Il secondo impegno sarà sempre alle 15 a Monteboro mercoledì prossimo contro il San Donato Tavarnelle, subentrato ai rinunciatari ghanesi del Berekum Freedom Fighters.

Si.Ci.