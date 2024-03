Body shaming contro il candidato sindaco: “E’ grasso”

Empoli, 26 marzo 2024 – Tempesta body shaming sui social network ai danni di Simone Campinoti, candidato sindaco del centrodestra a Empoli.

"È solo grasso che cola”, “Da amico gli consiglierei una buona dieta, è solo grasso superfluo”: queste alcune frasi scritte da un utente su Fb. Campinoti starebbe valutando se sporgere denuncia. Il candidato sindaco ha anche spiegato che il suo peso è “un tema sensibile” perché è anche “conseguenza di un cancro avuto 10 anni fa”.

"In politica - spiega - si dovrebbe parlare di politica; invece, si attacca sui difetti fisici perché non si hanno argomenti”. Marco Stella, coordinatore di Forza Italia in Toscana nonché gruppo in Regione, ha espresso vicinanza al candidato empolese: “Totale solidarietà all'amico Simone Campinoti, candidato sindaco di Empoli, persona di valore, che con grande signorilità ha risposto agli haters sui social spiegando il suo percorso sanitario di ex paziente oncologico” e “si vergogni chi fa body shaming, il bullismo sui social, come nella vita reale, è un atteggiamento inaccettabile”.