Montelupo, operaio precipita mentre pota un albero: è grave

Montelupo Fiorentino (Empoli), 3 luglio 2023 – Empoli, secondo incidente sul lavoro in pochi giorni. Dopo il 29enne che si è amputato quattro dita di una mano in falegnameria, oggi un altro grave infortunio. È successo in via Maremmana, a Montelupo Fiorentino. Un operaio stava potando un albero dal cestello di un furgone, quando all’improvviso si è sbilanciato ed è precipitato a terra.

L’uomo, 59 anni, è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze. L’operaio nella caduta ha riportato un trauma cranico e fratture al polso. Fortunatamente è sempre rimasto cosciente.

Sul posto, prima della richiesta dell’intervento di Pegaso, sono intervenuti i mezzi del 118 con un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montelupo. Presente anche il personale del Servizio prevenzione e igiene sul luogo di lavoro dell’Asl Toscana Centro.