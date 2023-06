Estate empolese al via: il programma

Empoli (Firenze), 23 giugno 2023 – Riflettori accesi sulla nuova programmazione dell’estate empolese: da “Stasera Esco” nel giardino del Torrione di Santa Brigida, promosso da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, Centro Attività Musicale (CAM) e Cesvot alle molteplici iniziative del cartellone denominato “Il Paese dei Raccontatori” che contaminerà il centro cittadino con spettacoli teatrali per ragazze, ragazzi e famiglie fino alle frazioni, nei borghi antichi della città avvolti da quel fascino che li rende unici. E poi, iniziative nelle aree verdi ma anche nei parchi.

Un manifesto ricco di eventi musicali, feste, sagre, apertura serale dei negozi per uno shopping estivo godendo dei saldi, presentazioni di libri, letture, conferenze, musei e laboratori, spettacoli teatrali con lo sguardo rivolto al teatro che verrà, cinema e tanto altro. «Si accendono anche quest’anno i riflettori sull’estate empolese, quando cultura e commercio si uniscono per animare le vie del centro storico e le frazioni – sottolinea l’assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni -. Come sempre un doveroso ringraziamento va rivolto alle numerose associazioni di Empoli che, in collaborazione con l’amministrazione comunale rendono ancora una volta la nostra città pulsante e attrattivo del territorio. Del programma che presentiamo voglio sottolineare la qualità e grande varietà di proposte, pronte a soddisfare le esigenze dei cittadini e che coinvolgeranno non solo i luoghi della cultura, le aree verdi e i parchi, ma come sempre le frazioni, luoghi ricchi di storia e tradizione. L’augurio – prosegue Terreni – ‘è di poter ancor più incrementare i momenti di socialità e di crescita culturale della nostra comunità, indispensabile biglietto da visita anche per una maggiore presenza turistica».

STASERA ESCO – Su il sipario. Tutto pronto al giardino del Torrione di Santa Brigida: spazio alla musica live con un viaggio dagli anni sessanta con la Cam Orchestra (3 luglio), ai giovani allievi del Cam in concerto (5 luglio), per arrivare al grande jazz con “Empoli Jazz Summer 2023 XV Edizione” che porterà sul palco Emmet Cohen Trio (17 luglio), Nuova Generazione Jazz Night (25 luglio) e Daniele Malvisi New Project (3 agosto), per poi mettersi comodi e godere delle performance teatrali a cura di Giallo Mare Minimal Teatro nell’ambito della rassegna “Il Paese dei Raccontatori” che proporrà il 10 luglio, Ariele Vincenti in ‘Ago capitano silenzioso’, spettacolo promosso da Cesvot; il 20 luglio con Andrea Pennacchi in ‘Piccola Odissea’, il 26 luglio un Gad Lerner e Silvia Truzzi in ‘Il sogno di Gramsci’ fino ad arrivare alla serata dedicata ai libri con la presentazione del volume ‘Florido e il piano K’ di David Parri (4 luglio), a cura della Libreria Rinascita. IL PAESE DEI RACCONTATORI IN PILLOLE – Dal teatro nei giardini come sotto il Torrione di Santa Brigida, a quello del Torrino a Monterappoli con il Trio Trioche (13 luglio), al giardino dentro delle Mura di Pontorme con le ‘Fiabe in jazz’ (28 luglio) narrate dal teatro Popolare d’Arte, al Largo della Resistenza dove gli spettacoli abbracceranno giovani e famiglie: (6 luglio) con ‘L’omino dei sogni’ firmato Giallo mare, ‘Una scarpetta per tre’ (13 luglio) di Matuta Teatro, ‘Il mio amico è un asino’ di Florian Metateatro (20 luglio), per poi andare in scena nella bellezza di piazza farinata degli Uberti (27 luglio) con la compagnia Melarancio e lo spettacolo ‘La battaglia dei cuscini’ e nei giardini di piazza Arno a Pagnana con Matuta Teatro e ‘Una scarpetta per tre’. FOCUS FRAZIONI e ALTRI LUOGHI – A Marcignana, Circolo Arci (da giugno fino al 30 settembre), fine settimana danzanti all’aria aperta e fino al 25 giugno c’è la Sagra del Ranocchio; al parco di Serravalle(giugno-settembre) l’Indie Rock con dj set, aperitivi, karaoke: tutti i mercoledì dalle 19.30, ogni giovedì dalle 21 e i venerdì dalle 19.30, da segnalare anche la presentazione del libro Il Quoziente umano di Simone Perotti (iniziativa a cura della libreria La san Paolo Libri&Persone di Empoli‘. A Monterappoli fino al 30 giugno laboratori per grandi e piccoli, mentre nel mese di luglio tutti i venerdì alle 21, spazio ai tornei di scacchi e burraco, il 4 luglio ‘Cam Rock 2023’, il 29 luglio sarà inaugurato il Giardino della Memoria. A Tinaia sulla terrazza sull’Arno il 23 giugno, alle 21, Paolo Santini racconterà la storia della frazione e il 30 giugno, alle 21, sarà Franco Benedetti a raccontarne le leggende. A Pagnana fino al 10 settembre si sta ‘in piazza’ con spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti e cene all’aperto. Cortenuova apre le porte a luglio (5, 12, 19 e 29) al circolo Arci col ‘Luglio cortinovese’: cene all’aperto e intrattenimento musicale. Nel borgo antico di Pontorme le luci si accenderanno tutti i venerdì sera alle 21 (dal 30 giugno al 28 luglio), nel giardino delle Mura con spettacoli musicali, teatrali e varietà. In piazza Matteotti si scaldano i motori per “Empoli Beer Fest” (dal 21 al 25 giugno e dal 28 al 2 luglio), dalle 17, stand di birra artigianale, street food, area giochi per bambini, artigianato, live music e dj set. Da segnare nella agenda estiva i concerti a cura dell’associazione Il Contrappunto: 27 giugno, alle 21, nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, ‘Piazzolla e Galliano virtuosi del bandoneon’, ingresso libero, il 30 giugno, alle 21, nel chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa, protagonista l’Orchestra da Camera di Greve in Chianti, sempre a ingresso libero, il 7 luglio e il 3 agosto concerto sinfonico e Gran Galà con l’Orchestra Il Contrappunto. Il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea l’11 luglio, alle 21, ospiterà una ‘Serata estiva italiana’, a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che ha in serbo altre serate imperdibili. Nel salotto buono della città, palcoscenico di bellezza, piazza Farinata degli Uberti, il primo luglio, alle 17.30, ospiterà l’11° Concorso nazionale di pittura ‘Il Ghibellino’, con mostra e premiazione, a cura del Circolo Arti Figurative, il teatro del ‘Paese dei raccontatori’ (27 luglio) e poi la spettacolare e attesissima ‘Opera in piazza’ il 28 luglio, alle 21. Largo della Resistenza, torna palcoscenico di vari spettacoli teatrali da non perdere. Questi sono soltanto alcuni degli eventi dell’estate, l’elenco è davvero molto lungo. Pertanto, per avere maggiori dettagli su tutti gli spettacoli e le iniziative che animeranno l’estate empolese, è consigliabile consultare e scaricare la guida completa.