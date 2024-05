Sammontana al lavoro per la sostenibilità

Empoli, 10 maggio 2024 – Si rinnova l’impegno di Sammontana per la sostenibilità. Si è svolto oggi, nei locali della Fornace di Sammontana a Montelupo Fiorentino, un incontro di kick off del gruppo di lavoro dei 36 ambassador per la sostenibilità, ovvero dipendenti provenienti da tutte le funzioni aziendali, che avranno il compito di diffondere la cultura della sostenibilità e i valori dell’impegno di società benefit, all’interno e all’esterno dell’azienda. In questa occasione, l’impresa ha avuto l’onore di ospitare l’onorevole Mauro Del Barba, primo firmatario in Italia del Ddl istitutivo delle società benefit e presidente di Assobenefit.

«Un’impresa che esce sul territorio con ambasciatori di sostenibilità è l’esempio migliore di come interpretare la qualifica di società benefit - queste le parole di Del Barba per motivare il team Sammontana nello svolgimento di questa importante responsabilità - Non solo una scelta di cambiamento per essere più sostenibili e competitivi, ma un cambio di finalità che la rivolge agli stakeholders e al beneficio comune».

«Il percorso di valorizzazione e di crescita delle comunità in cui operiamo - ha aggiunto con orgoglio Lorenzo Bagnoli, responsabile Relazioni Istituzionali di Sammontana - passa attraverso azioni condivise, sia all’interno sia all’esterno della nostra azienda. Per questo abbiamo voluto avviare una nuova iniziativa che vede i nostri colleghi, Ambassador dei principi che guidano il nostro modo di agire, orientato allo scopo ultimo di attivare il potenziale delle nuove generazioni e creare opportunità di sviluppo in chiave intergenerazionale».