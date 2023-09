Agriturismi pieni a ottobre, tanti turisti esteri. "Ma servono collegamenti migliori"

Empolese Valdelsa, 11 settembre 2023 – Se l’estate non è stata da sold out, ci pensa ottobre a metterci la pezza. Il dato arriva da Agriturist e Confagricoltura Toscana: lunga vita agli agriturismi, che dopo un luglio sotto tono, registrano ora prenotazioni per tutto ottobre.

La stagione si allunga e con le temperature sopra la media, ormai pure ottobre è mese da pienone. Così anche nell’Empolese Valdelsa. A livello regionale i turisti Usa rappresentano la gran parte dei visitatori.

La conferma arriva dalla Tenuta Cantagallo e Le Farnete di Capraia e Limite. "Tanti gli americani e i russi che aspettiamo - dice il titolare Enrico Pierazzuoli - Siamo al completo fino alla fine di ottobre. L’annata? Tutto sommato buona. Con l’aumento dei costi, i risultati economici non si vedono, sarà difficile anche lavorare ai listini 2024 senza sapere cosa ci aspetta. Ma fa piacere vedere così tanti stranieri".

Stranieri che hanno rimpiazzato almeno per questa estate, il target del visitatore italiano, protagonista invece nel 2022. Luglio e agosto sono stati mesi tiepidi con un calo di presenze pari al 30 per cento sugli agriturismi, complici le disdette dell’ultimo minuto dovute anche alla poca disponibilità economica delle famiglie, all’aumento dei costi dei voli, benzina e gasolio.Con

l’autunno, ecco il riscatto. "Il trend regionale è confermato nell’Empolese Valdelsa - afferma Paolo Pomponi, sindaco con delega al Turismo per l’Unione dei Comuni - Non è stata un’estate da sold out ma luglio è stato un ottimo mese e anche la proiezione sull’autunno è buona. Il turismo rurale ha recuperato rispetto ai dati pre covid registrando il +24% di arrivi. Secondo le prime indagini a campione ad agosto è andato molto bene l’extra alberghiero, mentre l’alberghiero di lusso ha spinto meno rispetto al 2022".

Una lieve flessione, del - 4% sulle notti. "Ottobre per noi non è mai stato un mese fortissimo - prosegue Pomponi - ma c’è fiducia dato che l’attrattività non manca tra sagre, fiere e la stagione del tartufo alle porte". L’Empolese Valdelsa è di appeal per la vicinanza alle città d’arte. Vero. Ma sull’aspetto logistico, dicono gli addetti ai lavori, ci si deve migliorare.

"L’ottimizzazione dei mezzi pubblici ci darebbe un vantaggio maggiore - rilancia Pierazzuoli - Spesso chi decide di trascorrere un soggiorno in campagna, non ha mezzi propri ma vuole viversi il territorio. Perché non pensare a una sorta di Uber comunale? Le tariffe dei taxi anche per brevi tratti sono allucinanti. Se si potesse lavorare in sinergia con i Comuni a un sistema di navette estive a servizio dei turisti, sarebbe la svolta per noi. Un’attività economica che potrebbe poi essere riadattata in base alla stagione, a supporto degli anziani in inverno, ad esempio...".