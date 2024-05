Il Mignon rialza il sipario. Lavori di ristrutturazione: ora si può

Empoli, 12 maggio 2024 – "Stiamo cercando finanziamenti: non vogliamo sbilanciarci, perché il percorso è ancora lungo. Ma qualcosa si sta muovendo e siamo fiduciosi: posso dire al momento che puntiamo a riaprire entro l’ottobre del 2025, prima dell’inizio della stagione teatrale del prossimo anno".

Lo ha annunciato Luca Giannoni, presidente dell’associazione Cinema Mignon Csc, facendo il punto sull’inizio e soprattutto sulla conclusione di un’operazione che i cinefili (e non solo) attendono da diverso tempo. Da quando la sala coperta dello storico cinema di via Baccio da Montelupo, inaugurato negli anni ‘50 e per decenni vero e proprio riferimento per gli amanti del cinema d’essai, ha chiuso i battenti: era il marzo del 2020, il lockdown era appena iniziato e quei tempi pochi potevano immaginare che nulla sarebbe più stato come prima.

Oltre alle restrizioni imposte dalla pandemia, a complicare il quadro arrivarono alcune problematiche strutturali evidenziate dall’edificio, che non permisero la definitiva riapertura.

Prima di alzare nuovamente la saracinesca è a quanto pare necessario effettuare una serie di lavori di consolidamento della struttura e di ristrutturazione, ma ci sono due buone notizie.

La prima è che, rispetto ad un primo preventivo, la spesa necessaria per provvedere alle opere in questione sembrerebbe essersi notevolmente ridimensionata soprattutto seguito dello stop al "Superbonus": adesso si parla di circa 300-400mila euro, praticamente meno della metà del milione preventivato sino allo scorso anno.

La seconda è che, stando a quanto fatto sapere dall’associazione, la parrocchia di San Giovanni Evangelista, proprietaria dell’immobile che ospitava il Mignon, sta seriamente valutando la possibilità di chiedere mutuo proprio per finanziare il cantiere. Proprio quest’ultimo impegno economico dovrebbe fare la differenza e già nel giro di pochi mesi potrebbero esserci sviluppi positivi.

Nel frattempo, va detto che l’attività del Mignon non si è comunque fermata e prendendo atto di non poter utilizzare ormai da un quadriennio la "solita" sala, gli organizzatori si sono intanto inventati la rassegna "Mignon Sotto le Stelle", ovvero proiezioni cinematografiche organizzate all’aperto al "campino".

Questa iniziativa partirà alle 21.30 del prossimo 26 giugno e proseguirà ogni mercoledì e giovedì fino al 5 settembre. E l’associazione ha invitato eventuali volontari intenzionati a dare una mano nell’allestimento e in tutti i compiti collaterali a farsi avanti.