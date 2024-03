Una empolese a The Voice Senior: chi è Antonella Grattarola

Empoli, 16 marzo 2024 – C’è anche una infermiera empolese tra i concorrenti di The Voice Senior, il celebre talent Rai che ha molti estimatori e che scopre voci nuove tra chi non è più giovanissimo ma che ha ancora grinta da vendere. E così nella serata di venerdì 15 marzo il pubblico ha scoperto Antonella Grattarola, 62 anni, empolese. E’ nella squadra di Loredana Berté, che è rimasta conquistata dalla voce della donna.

"Sono una che si diverte a provare cose nuove – dice Antonella – Lavoravo in sala operatoria. Adesso lavoro in una Rems, una struttura per pazienti psichiatrici. Mi piace perché parlo con i ragazzi, mi trovo bene con loro”.

"I miei – dice – erano cantanti lirici. Ma la lirica non era per me. Poi ho conosciuto mio marito, che è un batterista, e ho iniziato a cantare ma per diletto. Poi nel gruppo di mio marito è andata via la cantante, ma mio marito non mi vuole con lui. Sono qui a The Voice Senior per divertirmi”.

La concorrente ha cantato “Se perdo te” di Patty Pravo, conquistando appunto Loredana Berté ma anche gli altri giudici, ovvero Arisa, Clementini e Gigi D’Alessio. E conquistando anche il pubblico a casa, che ha particolarmente apprezzato visti anche i commenti sui social network.

Antonella è stata spinta a partecipare da una collega. E nello studio di The Voice era accompagnata da marito, figlio e mamma. “Mio marito non mi ha mai voluto nella sua band”, dice Antonella. “Lascia perdere tuo marito e vieni con me”, scherza Loredana Berté, che poi ha incluso Antonella nella sua squadra. “Non voglio fare un torto a nessuno – dice Antonella Grattarola – ma io sono cresciuta con Loredana Berté”.

Sono sei i cantanti che ha ogni squadra. Ogni team è capitanato da uno dei giudici.