Dalla Concordia a "The Voice Senior"

"Vi vorrei raccontare una cosa. Non è una sviolinata. È la realtà, è la verità. Io ero sulla Costa Concordia". Dopo 12 anni dal naufragio al largo dell’isola del Giglio dove persero la vita 32 persone, il pianista Antonello Tonna decide di ripartire. E lo fa dal palco di "The Voice Senior", trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai1. Il pianista si è esibito nel programma cantando "Piazza Grande" di Lucio Dalla. Al termine del brano, Antonello Tonna si è presentato. "Ho 71 anni e vengo da Catania. Faccio piano bar dagli anni ’80. Ho iniziato nel periodo bello della musica dal vivo. Ho girato tantissimo. Mi sono esibito sulle navi da crociera. Ho fatto Germania, Montecarlo, Capri, Taormina e casa mia".

"Però vi vorrei raccontare anche una cosa – ha proseguito –. Non è una sviolinata, è realtà, è verità. Io ero sulla Costa Concordia. La musica mi è stata d’aiuto. Per salvarmi mi sono dovuto buttare in mare. Quando mi sono buttato, ho nuotato piano piano. Mi ripetevo: ‘devo stare calmo, devo stare calmo’. Però mentre nuotavo, un fatto pazzesco mi è successo: mi è venuto in mente ‘Rapsodia in blu’ di George Gershwin che avevo suonato prima. E questo mi ha rasserenato mentre raggiungevo l’isola a nuoto e mi sono salvato". Grande emozione tra il pubblico. Clementino lo ha applaudito: "Che storia incredibile. Grazie per aver raccontato questa storia. È importantissimo". "E vi dico una cosa – ha concluso Antonello Tonna – adesso apprezzo la vita ancora di più".