Zatti presenta "Il narratore postumo"

EMPOLI

Sergio Zatti (nella foto) sarà ospite domani dalle 17.30 alle 19.30 alla sala dell’Auditorium di palazzo Pretorio, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, per presentare con Francesca Cecchi, referente ADI-SD Empoli, il suo libro ‘Il narratore postumo’. Romanzo che ha vinto insieme a "Grande meraviglia" di Viola Ardone e "Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra" di Paolo Pecere la 71esima edizione del "Premio Pozzale Luigi Russo". Nel frattempo fino al prossimo 30 novembre è ancora possibile votare per uno dei tre libri attraverso il giornale online Gonews.it e il blog Clebs.it, oltre che tramite il consueto form sul sito del Premio Pozzale. Inoltre è anche possibile votare fisicamente nelle tre librerie cittadine: NessunDove (piazza Farinata degli Uberti), Rinascita (via Ridolfi e Centro*Empoli) e La San Paolo Libri & Persone (via del Giglio). Votazioni con le quali la giuria popolare potrà assegnare la Menzione speciale "Selezione dei lettori". La somma delle preferenze darà vita al titolo vincitore, che verrà reso noto in occasione della cerimonia finale, in programma sabato 7 dicembre alle 18 nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini. L’evento sarà presentato dal giornalista Andrea Marotta. A seguire, sarà possibile partecipare a una cena con gli autori vincitori alla Sala delle Rose del circolo Arci di Pozzale.