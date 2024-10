Winter school. Ospite Ranucci. Ecco l’incontro

Sarà il giornalista, autore e conduttore della trasmissione televisiva Report Sigfrido Ranucci ad aprire la terza edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e Nuovi Media, nell’incontro gratuito e aperto a tutti che si terrà domani dalle 17.30 alle 19 al teatro Pacini di Fucecchio grazie all’organizzazione della Fondazione Montanelli Bassi Ets. Con la scelta di Ranucci quale ospite speciale si è voluto sottolineare l’importanza del giornalismo investigativo e d’inchiesta, strumento fondamentale per la tenuta stessa delle istituzioni democratiche, ed esprimere il proprio sostegno a un genere di giornalismo sempre più oggetto di ingerenze e di intimidazioni. Per partecipare all’incontro è caldamente consigliata la prenotazione, da effettuare scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 0571 22627.

La Winter School, che si svolgerà nei quattro weekend di ottobre, sarà quest’anno totalmente gratuita grazie al finanziamento di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e al contributo di Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e il sostegno della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Otto giornate di studio, quindi, rivolte a studenti universitari e a chi è già avviato alla professione giornalistica. Sempre domani, a partire dalle 15, sarà inoltre inaugurata nella sede della Fondazione Montanelli Bassi la mostra ’Un’avventura di carta e inchiostro: Indro Montanelli tra giornali e riviste’. L’esposizione racconta sinteticamente il percorso giornalistico di Montanelli, dall’esordio sul ’Frontespizio’ del 1930 all’ultimo intervento sul Corriere della Sera con esemplari originali di quotidiani e riviste che hanno ospitato gli scritti montanelliani e molte curiosità sul suo percorso professionale. La mostra è gratuita e resterà aperta, negli orari della Fondazione (martedì, giovedì sabato e domenica dalle 15 alle 19), fino al prossimo 31 dicembre.