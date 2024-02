Weekend di atmosfera retrò al Pala Expo

EMPOLI

Vinili, Abbigliamento, Oggettistica, Accessori, oltre ad una vera e propria sala giochi. Questo e tanto altro è “Empoli Vintage“, manifestazione giunta alla sua quarta edizione che domani e domenica radunerà al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, in Piazza Guido Guerra, dalle 10 alle 20 ben 45 espositori provenienti da tutta Italia. Un’opportunità, grazie all’organizzazione dell’associazione Ganzo! Eventi Culturali, con il patrocinio del Comune di Empoli, per tutti gli appassionati di oggetti Vintage per perdersi nella magica atmosfera di altri tempi. Oltre ad una apposita area vintage bar - food - drink, come detto, sarà allestita anche una sala giochi vintage, a cui sarà possibile accedere gratuitamente per cimentarsi in cabinati arcade che hanno fatto storia come Crazy taxi, Eighteen Wheeler, The House of Dead III, Monkey Ball e molti altri. Saranno inoltre presenti alcuni tipi di Pong (1976) , Atari 7800 (1984), Commodor 64 (1983 e 1985), c16 e plus/4 (1984), Amiga1200 (1992), Nes, Snes, Sega Master System e Mega Drive. Console vintage per giocare con alcuni dei videogames più famosi tipo Space invaders, arkanoid, pac-mac, bubble-bobble, ghost ‘n goblins, R-Type, Golden Axe. Infine, Social Barber di via Ponzano a Empoli effettuerà due tagli di barba particolari con due barbieri e due modelli, dando poi la possibilità al pubblico stesso di farsi tagliare la propria barba Vintage.