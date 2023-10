Voucher formativi: l’Asev lancia i corsi gratis per disoccupati

Un’opportunità per guardare al futuro con fiducia, un’occasione che passa dalla formazione. L’Asev - Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa - lancia una serie di corsi gratuiti dedicati ai disoccupati. L’appello dunque è rivolto a chi non lavora: con i voucher formativi della Regione Toscana, il percorso è gratuito. Un modo, per chi aderirà, per ampliare le proprie competenze e aumentare le prospettive lavorative.

L’ iniziativa è possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana per sostenere la formazione e l’occupabilità dei cittadini. Il catalogo dei corsi di formazione diversificati di Asev spazia da settori come l’amministrazione e la sicurezza sul lavoro a discipline più specifiche come il digital marketing, la ceramica o la mediazione interculturale. Tra le figure professionali formate troviamo il gommista, l’agente immobiliare o l’agente di commercio: una possibilità concreta per imparare un mestiere. L’iniziativa infatti punta a fornire agli studenti nuove competenze e aumentare le proprie prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un’opportunità limitata e soggetta a disponibilità dei fondi regionali: i disoccupati interessati, quindi, non dovranno perdere tempo nella presentazione delle proprie candidature. Per accedere ai corsi, è necessario essere iscritti al centro per l’Impiego e aver attivato lo Spid.

Gli interessati possono manifestare il proprio interesse direttamente tramite gli uffici dell’Asev di Empoli, in via delle Fiascaie, oppure chiamando la segreteria al numero 0571 76650 per ricevere dettagli e assistenza nella preparazione della domanda di partecipazione, che dovrà essere consegnata con una marca da bollo da 16 euro.