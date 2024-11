Vota la vetrina più bella . Sfida a colpi di tagliandi. Ecco tutti i protagonisti

EMPOLI

È sfida a colpi di tagliandi. Anche oggi i nostri lettori potranno esprimere la propria preferenza nell’ambito del contest "Vota la vetrina più bella". Le attività del centro storico si mettono in gioco con l’iniziativa de La Nazione, Confesercenti Empoli e l’associazione Centro Storico; basta compilare il tagliando (qui a fianco) e votare la vetrina che meglio ha saputo interpretare lo spirito del Natale. Addobbi creativi e allestimenti originali, largo alla fantasia. Protagonisti di questa edizione nata per sostenere il commercio di vicinato sono il Panificio Panchetti, Chacha accessories, Nigi Abbigliamento, Erboristeria il Mandorlo, Osteria Ì Canto Ghibellino, Solofirme, Icon Store, La Birroteca, Fontanelli e Bebè Mon Amour. Tra i negozi che partecipano, anche Hope concept store, Milano51, Fotocine, Mich&lui, Gioca3 e Lilithnegozio. I voti - non sono ammesse fotocopie - saranno raccolti in apposite urne allestite in specifici punti, ovvero alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al bar Leontina (via da Vinci), a Gioca tre-giocheria (via Salvagnoli) e in oreficeria Alino Mancini (via Segantini). Le premiazioni a conteggio finito si terranno durante la serata di gala di Confesercenti organizzata al Palazzo delle Esposizioni per il prossimo 16 dicembre. Buona sfida a tutti.