Empoli, cercansi volontari al cimitero per supportare gli anziani in visita

Empoli, 12 settembre 2023 – Presenza, accompagnamento, assistenza morale, aiuto. Queste le parole chiave del servizio che il comune di Empoli intende attivare nei suoi cimiteri, in particolare in quelli di Cortenuova, Santa Maria e Sant’Andrea.

A questo scopo è stato pubblicato un avviso pubblico – con scadenza il 25 settembre – per acquisire candidature da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione.

"Il servizio – spiega il Comune nell’avviso – vuole rispondere alla necessità di assicurare opportuna assistenza alle persone anziane con difficoltà motorie o fragili per la fruizione degli spazi cimiteriali. Attraverso la presenza di volontari sarà possibile supportare, fisicamente e moralmente, i cittadini più fragili durante la visita ai defunti, accompagnandoli, dove necessario, presso le tombe, aiutandoli negli spostamenti su superfici sconnesse o coadiuvandoli nell’uso di strumenti potenzialmente pericolosi come gli scalei per raggiungere le tombe in altezza. Grazie a questi accorgimenti anche anziani soli o persone con disabilità potranno recarsi in sicurezza nei cimiteri cittadini".

La gestione del servizio prevede un presidio di almeno due ore al giorno per almeno due giorni alla settimana, durante il quale gli operatori incaricati avranno anche il compito di segnalare guasti, malfunzionamenti, atti di vandalismo agli uffici comunali; offrire accoglienza e socializzazione, pubblicizzare il servizio stesso e tenere un registro su attività e utenti.

Il Comune, da par suo, manterrà la supervisione complessiva con controlli sulle prestazioni erogate. La convenzione prevede una durata di trenta mesi dalla data di sottoscrizione. Per attivare il servizio l’ente pubblico ha stanziato 12.500 euro.

Le associazioni interessate dovranno produrre tutta la documentazione necessaria e consegnarla a mano all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Empoli, in via Giuseppe del Papa, 41, aperto al mattino da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.30; oppure inviare tutto tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Empoli, via Giuseppe del Papa, 41, 50053 Empoli.