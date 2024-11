Volete ritrovare una persona cara?. C’è la ’Carrambata’

Volete rivedere il primo amore, incontrare di nuovo l’amico di cui non avete più notizie o abbracciare qualcuno che si è trasferito in un’altra città? Le vostre storie potrebbero salire sul palco con Canino. Insieme a La Nazione, l’attore potrà valutare le storie più curiose e portare sul palco la classica "Carrambata", quella sorpresa che Raffaella inventò negli anni ’90 proprio nel celebre programma ’Carramba che sorpresa!’ nato per fare incontrare le persone. Un format, quello proposto da Fiesta che ha già conquistato tante città d’Italia. Ora tocca a Empoli. Se sapete come mettervi sulle tracce della persona da incontrare e farle una sorpresa, se sapete dove cercarla, scrivete a [email protected] per segnalarci la storia. Senza dirlo in giro, però, perché voi stessi potreste essere protagonisti. Se la persona è facile da rintracciare, penserà la nostra redazione insieme alla produzione di Canino a valutare la fattibilità dell’incontro.