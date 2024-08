Visita guidata all’oasi di Arnovecchio

Archiviati gli emozionanti momenti delle liberazioni pubbliche di rapaci diurni e notturni curati dai volontari del Cetras, l’Oasi naturale di Arnovecchio a Empoli apre nuovamente i cancelli al pubblico con una visita guidata. L’appuntamento è per domenica alle 9, alla scoperta dell’Estate del Martino. In questo periodo, con una buona dose di pazienza e di fortuna, si può osservare sui posatoi intorno al lago un ospite coloratissimo: il Martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici. Più facile contattare altri uccelli che vivono nel lago, come lo Svasso maggiore e il Tuffetto, che in questo periodo stanno ancora allevando i giovani, il raro Marangone minore e le prime anatre selvatiche di passaggio. Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti Gruccioni dall’aspetto africano, vociferi Picchi verdi e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera. Ma la colonna sonora del mese di agosto è soprattutto il frinire delle cicale: dopo anni passati nel terreno, gli adulti dedicano la loro breve vita alla riproduzione, e i maschi cantano incessantemente per attirare le femmine. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare scrivendo a [email protected].