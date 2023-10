Visita alla scoperta di Empoli “Birdgardening”: osservazione uccelli acquatici nell'oasi naturale

EMPOLI

“Birdgardening” e osservazione degli uccelli acquatici per una mattinata all’insegna della natura. L’estate che non ne vuol sapere di lasciare spazio all’autunno fa da cornice alla visita organizzata per domenica prossima dalle 9 alle 11 presso Arnovecchio, l’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città. La visita è gratuita ma a numero chiuso, per cui è consigliata la prenotazione tramite email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it. Ad accogliere i visitatori ci sarà come sempre una guida ambientale del Centro Rdp Padule di Fucecchio. Sarà l’occasione per conoscere meglio arbusti e attrezzature per il birdgarden, ma ci sarà anche una sosta ai capanni posizionati lungo il percorso per l’osservazione degli uccelli acquatici presenti nel lago: per questo è consigliato il binocolo. Con il termine birdgarden si intende recuperare le funzioni ecologiche del giardino, che grazie ad accorgimenti ed attrezzature come le mangiatoie e i nidi artificiali può diventare una piccola oasi di biodiversità. In tal senso l’area di Arnovecchio può essere considerata a tutti gli effetti anche un esempio di birdgarden, un modello da cui trarre spunti per il proprio giardino. Lungo il sentiero sono stati piantumati arbusti appartenenti a specie autoctone, scelti fra quelli che in autunnoinverno producono frutti graditi agli uccelli e ai piccoli mammiferi del bosco.