Violenza in via dell’Artigianato: "Spinta a terra da due sconosciuti"

"Spinta contro gli scaffali e buttata a terra da due sconosciuti". L’episodio violento che si è consumato domenica sera nella zona industriale di Montelupo Fiorentino si arricchisce ora della testimonianza della dipendente dell’Euro Mercatone, rimasta ferita con altri due colleghi. Stando al suo racconto, riportato al nostro giornale dall’avvocato Tiziano Veltri, la donna sarebbe stata "aggredita da due ragazzi che erano precedentemente entrati nel negozio" molto probabilmente per fare acquisti.

Non è dato sapere se sullo sfondo ci sia stato uno scambio di battute o un motivo che apparentemente avrebbe potuto far scaldare gli animi in un secondo momento della serata. Fatto sta che – secondo il racconto messo nero su bianco nella denuncia depositata alle forze dell’ordine – in una prima fase i due clienti sarebbero usciti dal punto vendita senza che accadesse alcunché per poi rientrarvi.

"Dalle telecamere interne del negozio sembra che a quel punto inizi una vera e propria ricerca tra le corsie – racconta l’avvocato –. La mia assistita è caduta a terra sbattendo contro uno scaffale. Il titolare del negozio e un altro dipendente sono intervenuti per difenderla". Momenti concitati durante i quali il gruppo si è spostato verso l’esterno con il titolare del negozio che ha lanciato l’allarme al 112. Nel frattempo il parapiglia tra i cinque ha attirato l’attenzione anche di vari passanti. I carabinieri hanno riportato la situazione alla calma identificando i presenti. Sul posto anche le ambulanze della Misericordia di Montelupo Fiorentino, Empoli e San Miniato che hanno trasferito al pronto soccorso tre feriti. Gli inquirenti dovranno adesso ricostruire la vicenda e rintracciare le responsabilità.