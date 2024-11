Viola al Castellani, ancora nessuna proposta

Una doppia partita. Quella sul campo, sentitissima, si giocherà al Franchi mercoledì prossimo con Empoli e Fiorentina che si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Un’altra partita, altrettanto delicata, si giocherà sul tavolo della prefettura il giorno prima della gara di Coppa, ovvero martedì, quando è stato convocato un incontro al quale parteciperanno, oltre alla prefetta Francesca Ferrandino, al Comune di Firenze con la sindaca Sara Funaro in testa e alla Fiorentina, anche il governatore regionale Eugenio Giani, esponenti della Lega calcio, il primo cittadino di Empoli Alessio Mantellassi e i rappresentanti del club azzurro. Oggetto della discussione: la possibilità che la Fiorentina possa venire a giocare al Castellani per accelerare i lavori al Franchi. I rumors che circolano riferiscono che si tratterebbe solo di un pugno di partite, a cavallo tra la fine di questa stagione e la prossima.

Voci che però al momento non trovano conferme. Al Comune di Empoli infatti, ribadiscono da via del Papa, non è ancora arrivata alcuna proposta ufficiale sulla quale poter esprimere un parere. Possibile che tutto sia rimandato al tavolo in programma il 3 dicembre. Incontri simili si erano già svolti sia a metà dicembre dello scorso anno che un mese più tardi, lo scorso gennaio. In entrambi i casi la fumata fu grigia. Vedremo se anche martedì sarà così.