Vincita da 50mila euro in città. Il fortunato ha centrato un “9 oro“

EMPOLI

“La fortuna è cieca“, recita un noto detto popolare, ma forse deve avere una certa predilezione per il nostro territorio. Sono 50mila, stavolta, gli euro che sono stati vinti a Empoli grazie al concorso del 10eLotto di venerdì scorso 17 novembre. Come riporta Agipronews, l’eccezionale vincita è avvenuta grazie a un ‘’9 Oro’’ in un’estrazione “frequente“ (ogni 5 minuti). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 12,9 milioni di euro, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno. Come dicevamo, nell’ultimo periodo non è la prima vincita di un certo rilievo che si registra nel circondario. Basta ricordare i 2 milioni di euro intascati a Fucecchio lo scorso 29 settembre (una giocata di appena 2 euro in modalità Lotto) o i 2 milioni e mezzo ’piovuti’ a Montelupo Fiorentino il 21 gennaio (giocata da soli 3 euro sulla modalità “frequente“), rispettivamente terza e prima vincita (a pari merito) più alta dell’anno al medesimo concorso del 10eLotto. Insomma, in un periodo di grande difficoltà per la nostra regione, dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre, c’è anche qualche fortunato che si può godere vincite da ’capogiro’.