Vinci Sound. In piazza solo pezzi originali

Tre giorni di musica live: l’agosto vinciano continua. Appena conclusa l’edizione fortunata di ’Calici di Stelle’, la Pro Loco di Vinci torna con uno degli appuntamenti ormai diventati fissi nella città di Leonardo. E’ tempo di ’Vinci Sound’. Da domani a sabato 24, spazio alla rassegna di musica che promuove autori e band locali. Un’occasione per mostrare talento e creatività sotto la buona stella della Città del Genio. Sul palco montato in Piazza Guido Masi prenderà il via l’edizione 2024, con l’intento di promuovere gruppi e cantautori emergenti, artisti agli esordi che hanno voglia di condividere i loro pezzi e farsi conoscere dal pubblico. A differenza degli anni passati, bandite le cover, ci si esibisce con brani originali. Si comincia alle 19.30 di domani con "Suonando s’impara", l’apertura affidata al concerto dell’Accademia Lizard Empoli-Vinci. Venerdì dalle 21 il palco della piazza del Castello è tutto dedicato alle "Vibrazioni locali".

Si alterneranno infatti quattro esibizioni di autori locali e inediti. Da AB29 a Calliope, da Enzo Panichi a Gregorio Mucci, una serata tutta da cantare, un viaggio tra generi ed esperienze diverse. Sabato alla stessa ora si potrà assistere all’unica cover, dedicata a Fabrizio De André (con il Duo André) e poi di nuovo due produzioni originali: quelle di Simone Giacomelli e di Emiliano D’Ambrosio. Gli intenti della direzione artistica quest’anno hanno trovato un solido appoggio nel Mulino del Ronzone, lo studio di registrazione di via Orbignanese, dal quale sono passati e stanno passando molti degli artisti che si esibiscono durante le due serate conclusive. L’ingresso alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Vinci, è libero. Dalle 19 di ogni sera saranno inoltre presenti una paninoteca e una birreria curate direttamente dall’organizzazione di "Vinci Sound", progetto che mai come quest’anno, come detto, vira sulle produzioni inedite e originali. Una tre giorni per trascorrere del tempo all’aria aperta, in compagnia, godendo di buona musica in una cornice decisamente suggestiva.