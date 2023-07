Vincenti e il suo capitano silenzioso

Lo spettacolo “Ago capitano silenzioso“, con Ariele Vincenti (nella foto), sarà protagonista domani alle 21.30 ai Giardini del Torrione di Santa Brigida (via delle Antiche Mura, 7) a Empoli del secondo appuntamento della rassegna “Il paese dei raccontatori“. Si tratta della storia di Agostino Di Bartolomei, il Capitano Silenzioso della Roma degli anni Ottanta morto suicida nel 1994, lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro. Un uomo cresciuto in borgata, tra partite sui prati e cinematografi, che con il suo linguaggio forbito, portava in giro per l’Italia una romanità diversa, dove i valori di solidarietà ed ironia sono il suo fondamento. Era silenzioso, ma quando parlava lasciava il segno: non era capace di essere ipocrita, era gentile ed educato. Sul campo affrontava gli avversari con umiltà ed abnegazione, quando segnava s’inginocchiava davanti ai suoi tifosi perché "bisogna avere sempre rispetto della gente che paga il biglietto".

Lo spettacolo racconta la storia di un calcio e di un tempo che non c’è più, attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso della Roma, ex ultrà di curva anni Ottanta, cresciuto nella stessa borgata e amico d’infanzia di Ago. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito nell’ambito di “Riprendiamoci la scena”, la rassegna di teatro e musica promossa da Cesvot, ma è richiesta la prenotazione attraverso una email a [email protected]