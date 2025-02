Villa Balli. Giglioli (Lega):: "Tanti dubbi"

"La struttura è in affitto all’Usl dal 2009: il Comune ha incassato oltre 300mila euro di affitto e ne ha impiegati solo 6.500 per un intervento straordinario alla copertura del tetto nel 2022. La rimanente somma ha finanziato il bilancio di parte corrente, non risulta pertanto che tale cifra sia stata reinvestita a titolo di impegno sociale in nessuna struttura o a favore di qualche progetto o strumentazione a sostegno delle disabilità". Così Susi Giglioli, capogruppo della Lega, è intervenuta su Villa Balli, ormai ex-centro per persone con disabilità. "A parte l’utilizzo degli affitti che poteva essere reinvestito per le disabilità, rimane da chiarire la data esatta in cui ha cessato l’attività ect – ha concluso – auspichiamo una progettazione funzionale in tempi rapidi in risposta alle necessità delle categorie fragili e nel miglior utilizzo della struttura pubblica".