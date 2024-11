Ecco i vigili di prossimità. Agenti nelle vie del centro: “Controlli più capillari”

Empoli (Firenze), 5 novembre 2024 – Controllare le aree più critiche del centro, ascoltare le persone, intercettare i problemi. E intervenire, se necessario. La polizia municipale ritorna tra la gente per un servizio che almeno negli ultimi anni (caratterizzati da organici ridotti all’osso) era mancato. Ma da ieri sera, con due agenti assunti a tempo determinato, è partito ufficialmente il servizio di prossimità della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Un pattugliamento pomeridiano – inizialmente dalle 15 alle 21 – che da lunedì al sabato interesserà le vie del centro in maniera capillare. “Avevamo preso l’impegno lo scorso 29 luglio in consiglio comunale, quando avevamo allocato le risorse per far partire questo progetto, finanziato in parte anche dalla Regione Toscana – ricorda il sindaco Alessio Mantellassi –. Un’idea condivisa con i commercianti per dare anche più sicurezza agli stessi negozianti negli orari di chiusura”.

I controlli di prossimità saranno garantiti per due anni e mezzo. “Non escludiamo che con l’arrivo di altri due agenti assunti a tempo determinato, il servizio possa essere ampliato e prolungato – prosegue il sindaco –, a quel punto immaginando anche altre zone d’intervento. In questi mesi abbiamo chiesto grandi sforzi alla polizia municipale, sappiamo che le forze sono limitate ma l’impegno da parte nostra è rafforzare il più possibile questo servizio. L’agente a contatto con i cittadini porta avanti un messaggio importante, non c’è solo l’aspetto repressivo ma diventa un patrimonio della città”. Non solo attività di repressione: gli agenti a piedi avranno anche una funzione strategica di prevenzione.

“Empoli è una città importante per il polo ferroviario e scolastico - spiega il comandante Massimo Luschi - per questo è necessario avere un presidio di polizia municipale a contatto con i cittadini e capire anche i problemi che, come servizio, dobbiamo migliorare. La nostra presenza si va ad aggiungere alla attività delle altre forze dell’ordine con cui ci confrontiamo ogni giorno”. Il responsabile della municipale del comando territoriale di Empoli Massimiliano Mengoni entra più nel dettaglio del servizio che “interesserà le vie principali del centro, stazione compresa, e garantirà più vicinanza ai cittadini”.

Il progetto regionale è sostenuto da risorse anche comunali, stanziate nella manovra di bilancio. Si tratta di 26mila euro nel primo anno: una cifra che andrà a crescere nei prossimidue anni (142mila euro per il 2025 e 126mila per il 2026) in modo da ottenere altri due agenti a tempo determinato. “Siamo molto contenti di avviare il servizio – commenta l’assessora alla sicurezza, Valentina Torrini – che permette un intervento rapido in situazioni di microcriminalità. C’è un bisogno generalizzato di sicurezza, l’amministrazione comunale sta facendo proprie queste richieste e mette in campo tutti gli strumenti possibili a tutela dei cittadini”. Intanto con pattugliamenti più ramificati, massicci e vicini alle persone.

