"Via Montelupo asfaltata fino a Centine"

"Si è conclusa l’asfaltatura del tratto di via Montelupo fino a Cetine. Questi lavori sono stati realizzati a seguito del completamento dell’estensione della rete gas-metano. E per quanto riguarda i prossimi passaggi, l’amministrazione comunale ha già chiesto a Centria di inserire l’estensione della rete del metano anche nell’altro tratto di via Montelupo nel proprio piano degli investimenti". Questo è quanto annunciato nelle scorse ore dal sindaco Alessio Mugnaini (nella foto), a proposito della completa metanizzazione di via Montelupo che dovrebbe a questo punto concretizzarsi nel futuro prossimo. Un tema sul quale avevano posto l’accento nei giorni scorsi anche i consiglieri di minoranza di Montespertoli di Tutti, i quali avevano protocollato in consiglio comunale un’interrogazione per chiedere alla giunta di sollecitare un intervento sul tratto dissestato che va da Montespertoli alla diramazione della località Ajale. Avevano ricordato come l’ultima operazione inerente al completo rifacimento del manto stradale risalisse a loro dire a circa vent’anni fa, chiedendo all’amministrazione se, ed eventualmente quando, fossero in programma operazioni per estendere la rete del gas anche nella seconda parte della via. Il cantiere prevedeva anche il rifacimento del marciapiede di via Fermi, con la palla che, per quanto riguarda i lavori per estendere la rete, passerà al gestore del servizio.