Via Francigena. Un week-end di scoperte

Escursioni, spettacoli teatrali, laboratori didattici, mostre e dimostrazioni artistiche e artigianali. Arriva a Castelfiorentino una nuova edizione di "La via Francigena in Valdelsa, tra sogno e leggenda", che da venerdì a domenica prossimi accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’antico tracciato che in passato veniva utilizzato dai pellegrini dell’Europa del Nord per raggiungere Roma, sede del Papa e capitale del mondo cristiano. Tra le novità di quest’anno figurano la presenza di una nutrita delegazione da Guebwiller, località dell’Alsazia francese con cui il Comune di Castelfiorentino ha stipulato da anni un Patto di Gemellaggio, una serata poetica nella chiesa di Santa Chiara, annessa al monastero di Santa Maria della Marca, un laboratorio teatrale per bambini sulla Francigena il sabato, l’introduzione di iniziative di promozione di artisti locali e di un evento all’insegna della sostenibilità, con SvuotaSoffitte e artigiani del riciclo e del recupero, il tutto nella giornata di domenica dalle 10 alle 19 nel centro della frazione di Castelnuovo d’Elsa. Confermate, inoltre, le altre iniziative che ormai rientrano in un format collaudato, con itinerari e percorsi adatti a tutti, dove sarà possibile imbattersi nei "sassi del buon cammino" disseminati lungo il percorso dai volontari della Prociv Arci. Sarà predisposto anche un itinerario ’accessibile’ su un breve tratto della Francigena di fondovalle, mentre nel pomeriggio di sabato, nella chiesa di Santa Chiara (monastero Santa Maria della Marca), incontro con i poeti Eleonora Nitti Capone, una delle voci più fulgide del panorama poetico nazionale, e Massimiliano Bardotti, poeta e castellano doc. In serata, “Notte teatrale“ per le vie del borgo collinare di Castelnuovo d’Elsa, un percorso alla scoperta di personaggi ed episodi del periodo mediceo articolato in cinque postazioni. Inoltre ci sarà anche l’itinerario cultural gastronomico "Mangia e cammina", l’esperienza di teatro trekking con "Etruschigena", ma anche le escursioni in E-Bike.