Via di Castelfalfi. Dopo la frana ecco le indagini

Un tratto di via di Castelfalfi è a quanto pare stato teatro di una frana. E con una determina pubblicata tre giorni fa, il Comune di Montaione ha affidato ad uno studio tecnico l’incarico di effettuare una serie di indagini geognostiche (che si devono concludere entro un mese) con conseguente relazione tecnica relativa al sito in questione, propedeutiche con tutta probabilità ad un successivo intervento di messa in pristino dello stato dei luoghi. Uno smottamento a Castelfalfi si era verificato già lo scorso mese di ottobre, nella notte in cui le abbondanti piogge causarono l’esondazione dell’Elsa e l’allagamento conseguente della frazione di Malacoda a Castelfiorentino. E anche su queste basi, con tutta probabilità, il Comune ha deciso di procedere con l’analisi geologica dell’area.

"Si è verificato un dissesto che lambisce il tratto di valle della strada comunale di Castelfalfi, nel Comune di Montaione per un tratto di una lunghezza di circa 80 metri – si legge nel documento - in corrispondenza del lato di monte del punto di massima curvatura della strada è presente un tombino di raccolta delle acque superficiali da cui parte una tubazione che passando sotto la strada, porta le acque verso valle. L’amministrazione comunale sta programmando una sua video-ispezione per valutarne le condizioni oltre ad una verifica circa la provenienza delle acque che vi pervengono".

G.F.