Vespa velutina: "Sostegno agli apicoltori"

L’allarme degli apicoltori sulla vespa velutina viene rilanciato dal consigliere regionale della Lega, Luciana Bartolini. "Da qualche anno, anche con specifici atti, mi sono occupata dell’arrivo, anche in Toscana, della temibile vespa velutina – spiega Bartolini – Dopo essere stata avvistata nel nord della Toscana, ora questo insetto è arrivato anche nell’empolese, mettendo in apprensione gli apicoltori, già alle prese con un meteo piuttosto anomalo. Ritengo che la Regione debba essere concretamente al loro fianco e non solo tramite un opuscolo informativo. Auspico un supporto immediato agli addetti ai lavori. Un adeguato sostegno – annuncia la consigliera leghista – lo chiederò tramite una mozione che presenterò in aula".