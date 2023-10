Verso il voto . Poli si candida a sindaco

È il secondo nome ufficiale per la candidatura a sindaco del comune di Certaldo dopo quello dell’avvocato Pardo Cellini che si presenterà con una lista civica. Ad annunciare la scesa in campo è Giancarlo Poli, figlio di Primo Poli, scomparso lo scorso 8 settembre all’età di 88 anni. "Dopo un’attenta riflessione politica a riguardo dello stato in cui versa la nostra città di Certaldo dal punto di vista sociale, culturale e amministrativo, ho maturato la decisione di scendere direttamente in campo per la candidatura di sindaco, mettendo così a disposizione la mia passione ed esperienza politica che si lega direttamente alla gloriosa storia del partito comunista italiano che qui a Certaldo ha avuto tra l’altro la guida stimata di mio padre Primo Poli, che bene è stato il segretario dal 1958 al 1975. A questa storia continuo ad essere legato sia politicamente che familiarmente". Il candidato fa inoltre sapere che "sono già in corso contatti con la cittadinanza più attiva e già si registrano le prime adesioni al progetto di governo della città di illustri compagni e cittadini".

Il Pd, invece, non ha ancora sciolto le riserve per il dopo Cucini. Potrebbe essere questa la settimana decisiva. Si attende anche l’annuncio della figura per la corsa del centrodestra, frutto, probabilmente dell’alleanza Fratelli D’Italia - Lega. Senza dimenticare poi eventuali sorprese che Certaldo ci ha insegnato essere dietro l’angolo, come avvenuto nel 2014, in occasione del ballottaggio Pd - Movimento 5 Stelle.