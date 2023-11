Verso il nuovo polo dell’infanzia : "Più didattica all’aperto"

Una visione chiara per il futuro del polo dell’infanzia di Montespertoli: creare un ambiente educativo stimolante e unico nel suo genere. Il Comune si impegna a collaborare con esperti per offrire ai bambini le migliori opportunità di apprendimento e crescita. Il primo step è stato con un incontro che si è tenuto nella sala del consiglio dal titolo “Outdoor Education e Servizi per l’Infanzia 06: progettare all’esterno ambienti di apprendimento”. Presente il professor Roberto Farné docente dell’Università di Bologna che ha presentato le principali teorie e metodologie legate all’outdoor education, sottolineando l’importanza di creare ambienti di apprendimento all’aperto che favoriscano la creatività, la curiosità e lo sviluppo cognitivo e emotivo dei bambini. L’assessore all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro sottolineando l’importanza di garantire ai bambini un’istruzione di alta qualità.