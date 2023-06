Vecchiaia in frenata Siamo più giovani Meno di un quarto supera i 65 anni

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Negli ultimi cinquanta anni l’invecchiamento della popolazione italiana è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultra 65enni ammonterà al 35,9 per cento della popolazione totale, con un’attesa di vita media pari a 82,5 anni. Anche la Toscana sta contribuendo ad alzare i dati percentuali della terza età in Italia: un quarto dei residenti è ultra 65enne. Tuttavia nell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore, anagraficamente parlando, la popolazione risulta più giovane della media regionale. Gli over 65 (secondo i dati Istat del 2022) rappresentano, nell’ambito della Società della Salute territoriale il 24,08 per cento sul totale della popolazione (240.093 residenti), a fronte del 26,02 per cento della media regionale. Scendendo nel dettaglio si rileva che l’area empolese è più giovane (23,85 per cento sono gli over 65) rispetto alla zona della Valdelsa (25,64 per cento), ma è nel Valdarno che la popolazione che supera i 65 anni è più bassa, rappresentando il 23,22 per cento del totale.

Ma qual è il comune più ’longevo’? Certaldo ha tra i propri residenti il 26,91 per cento di over 65enni. A seguire troviamo Montaione con il 26,32 per cento, Gambassi Terme con il 25,58 per cento, Castelfiorentino con il 25,57 per cento e Vinci con il 25,54 per cento. Gli utrasessantacinquenni scendono sotto il 25 per cento del totale della popolazione a Montespertoli (24,1 per cento), Fucecchio (24,37 per cento) e Cerreto Guidi (24 per cento). Ancora più basse le percentuali nei comuni di Empoli dove rappresentano il 23,69 per cento e Montelupo Fiorentino il 22,77 per cento. Il comune più giovane è Capraia e Limite dove la componente over 65 è il 21,97 per cento.

Volendo fare anche una distinzione di generi troviamo più over 65 nella popolazione femminile che in quella maschile: nell’Empolese Valdelsa e Valdarno sono 32.351 le donne ultrasessantacinquenni a fronte di 25.459 uomini. Che la popolazione della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore freni l’invecchiamento della regione si evince anche da un paio di ulteriori dati messi a disposizione dall’Osservatorio sociale regionale. Il primo è l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la popolazione over 65 e quella tra gli 0 e i 14 anni. Ebbene, l’indice regionale è 219,8, che scende a 205 nell’area della Asl Tc e arriva 190,5 nell’ambito dei quindici comuni dell’ex Asl 11. L’altro parametro è la percentuale degli over 74: in Toscana rappresentano il 13,9 per cento, a livello di Asl Toscana centro il 13,5 per cento, mentre nell’area della Sds sono il 12,7 per cento. In generale l’età media dei residenti nei quindici comuni della Società della salute è di 46 anni, che è inferiore alla media dell’Asl Toscana centro, pari a 46,61 anni, e a quella regionale che supera i 47 anni (47,18).